Tutto pronto per il raduno in sede. In totale saranno 4 le amichevoli Martedì i primi test medici e atletici a Castel Volturno

Manca ormai poco all’inizio ufficiale della nuova stagione. Martedì il Napoli si ritroverà a Castel Volturno, anche se Antonio Conte avrà a disposizione il primo giorno solo una parte del gruppo, che si completerà mercoledì. Ovviamente va considerato che non ci saranno i nazionali. Martedì prossimo inizierà sul campo l’eraConte, con il raduno a Castel Volturno per i test medici e poi giovedì la partenza per il ritiro di Dimaro. L’allenatore non avrà subito tutto il gruppo a sua disposizione, dovrà attendere la seconda parte della preparazione a Castel Di Sangro per ritrovare i Nazionali impegnati in Europei e Coppa America. Venerdì, con l’ufficializzazione delle date per il debutto in Serie A e soprattutto per l’esordio stagionale in Coppa Italia contro il Modena del 10 agosto, è definita l’intera estate del Napoli che poi porterà a Verona-Napoli. Il Napoli di Conte disputerà due test a Dimaro per poi salire di livello a Castel di Sangro con tre test internazionali di cui il penultimo col Brest terzo nell’ultima Ligue 1 e l’ultimo test col Girona rivelazione della Liga. Con gli spagnoli sarà l’ultima prova per crescere di condizione e affrontare poi il Modena il 10 agosto al Maradona per i 32esimi di Coppa Italia.