Juve Stabia, continuità Lovisa: chiuse altre tre operazioni di mercato Prelevati a titolo definitivo due protagonisti della promozione, dalla Cremonese arriva un difensore

Continua a prender forma il progetto della Juve Stabia in vista del prossimo torneo di serie B. Le Vespe, all'insegna della continuità, stanno lavorando per riconfermare in blocco la squadra che ha centrato la promozione nel girone C di serie C. In giornata il club stabiese ha comunicato di aver raggiunto l’accordo "per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, dall'Hellas Verona, del centrocampista, classe 2002, Christian Pierobon, fino al 30 giugno 2026. Pierobon prosegue, così, con noi la sua avventura, dopo la vittoria del campionato di Serie C, girone C", l'annuncio del club di Castellammare di Stabia.

Stessa sorte è toccata anche a Francesco Folino. Il difensore classe 2002 è stato acquistato a titolo definitivo dalla Carrarese e continuerà a vestire la maglia delle Vespe dopo la vittoria del campionato.

Volto nuovo per la difesa è Yuri Rocchetti: il difensore classe 2003 è stato prelevato in prestito dalla Cremonese. Nativo di Rieti, Rocchetti è cresciuto calcisticamente nella Roma e ha vestito anche la maglia della Cremonese e della Triestina.