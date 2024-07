Dopo Rafa Marina e Spinazzola anche Buongiorno è pronto alla firma col Napoli Al Torino andranno 38 milioni. Per il calciatore contratto di 5 anni

Sembra finalmente conclusa la lunga trattativa per Buongiorno al Napoli. L'accordo definitivo sarebbe arrivato nella serata di ieri, e a questo punto mancano solo le firme, attese a inizio settimana. Al Torino andranno 38 milioni di euro, mentre al giocatore contratto di cinque anni per 2.5 milioni a stagione. L'oggetto del contendere, che ha reso più difficile la negoziazione, è la clausola rescissoria richiesta dal calciatore. Sarà inserita, ma solo a partire dal 2027, e quindi tra tre anni. Per strappare Buongiorno al Napoli serviranno ben 70 milioni.

Alla fine l'ha spuntata il club azzurro, visto che il procuratore del giocatore la voleva inserire a partire dal prossimo anno e per una cifra più bassa, di circa 55 milioni. Anche se l'affare può definirsi chiuso, i tifosi aspettano firme e annuncio: Ma in ogni caso servirà pazienza, perché Buongiorno è in vacanza e potrà aggregarsi solo a fine mese, quando il Napoli inizierà il ritiro a Castel di Sangro. E a proposito di ritiro, martedì ci sarà il raduno in sede: due giorni di visite mediche e test atletici prima della partenza per Dimaro, prevista per giovedì. Gli azzurri resteranno in Trentino fino al 21 luglio. Attesa per la lista dei convocati: dovrebbe esserci anche Osimhen, nonostante la sua partenza data ormai per certa.