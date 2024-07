Buongiorno va a salutare gli ormai ex compagni Il nuovo acquisto azzurro ammette l’addio ai tifosi granata e qualcuno insulta i napoletani

C’era anche Alessandro Buongiorno ieri al Filadelfia, casa del Torino, dove ha fatto capolino anche il nuovo acquisto del Napoli, ormai a un passo dalle firme: il difensore della Nazionale azzurra, che sta definendo gli ultimi dettagli dell’accordo che lo porterà a vestire la casacca del Napoli nella prossima stagione, ha fatto visita ai compagni e ai dipendenti del Toro e ha salutato i tifosi presenti all’esterno dell'impianto. Nella giornata odierna Alessandro Buongiorno, in attesa di completare il suo passaggio al Napoli, è a Torino. Il difensore si è presentato al raduno della formazione granata al Filadelfia per i saluti prima del trasferimento. Primo giorno per la nuova squadra di Vanoli, Buongiorno c'è in attesa del Napoli. All’esterno del Filadelfia è comparso anche un tifoso azzurro, che ha provato a chiedere un autografo al classe ‘99, scatenando la rabbia dei tifosi del Torino:«Pure qui venite a rompere i co*lioni», «Pure i napoletani abbiamo qui, mi ribolle il sangue», hanno scritto diversi supporters sui social dei portali granata. Solo un episodio spiacevole, ma va chiarito che tanti supporters del Torino hanno incoraggiato Buongiorno nella sua nuova avventura. In tanti gli hanno chiesto, un giorno, di tornare, seguendo l’esempio di Lentini, un vecchio mito della tifoseria granata. Il difensore, torinese e tifoso granata da sempre, è diventato calciatore proprio nella sua squadra del cuore e ha ammesso che un giorno gli piacerebbe tornare. Ma intanto il Napoli lo aspetta.