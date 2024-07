Difesa a posto con Buongiorno, ma il mercato del Napoli non è finito Voci sull'esterno d'attacco Greenwood, che potrebbe arrivare in caso di addio di Politano

Il Napoli mette a posto la difesa con Alessandro Buongiorno: il club azzurro definisce l'acquisto dell'ormai ex centrale del Torino, per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Visite mediche superate, ma per vedere il giocatore in allenamento con i compagni bisognerà aspettare il prossimo ritiro degli azzurri, quello a Castel di Sangro che partirà il 25 luglio. Buongiorno è reduce dall'Europeo, dove non ha giocato neanche un minuto, ma ha comunque diritto a completare le vacanze. Tuttavia Conte è pronto a coccolarsi il difensore da lui richiesto, che rappresenta uno degli acquisti più costosi della storia del club di De Laurentiis.

Buongiorno si aggiunge all'esterno di centrocampo Spinazzola e all'altro difensore centrale Rafa Marin, entrambi già al lavoro in Trentino. Ma non si parla solo di rinforzi in difesa: spunta la voce di un interessamento del Napoli per l'esterno del Manchester United Mason Greenwod, cercato da Marsiglia e Lazio, e quanto pare sondato anche dal club azzurro. Si tratta solo di un contatto informativo, visto che in avanti il Napoli è al completo, ma l'idea potrebbe concretizzarsi nel caso in cui Politano o Lindstrom possano partire. Domani intanto toccherà all'allenatore: alle 14 la prima conferenza stampa di Conte da Dimaro, che farà il punto dopo tre giorni di ritiro.