Altro che separato in casa: Victor Osimhen è il più acclamato dai tifosi A Dimaro, per ora, non si pensa all'addio dell'attaccante, che però sembra deciso

Tutto sembra tranne che un separato in casa. Questo, probabilmente, nessuno se lo aspettava. Victor Osimhen è sicuramente uno dei protagonisti di questi primi giorni di ritiro a Dimaro. Eppure, dovrebbe essere un futuro ex. Antonio Conte ieri è stato leggermente più cauto dicendo che “Non sappiamo cosa succederà”. ma la volontà del Napoli oggi sembra essere maggiore rispetto a quella del calciatore. Nel senso che la sensazione è che Osimhen con Conte si trovi bene. E chissà, ma questa è solo una supposizione, fosse per lui resterebbe un altro anno. E del resto con un contratto da 10 milioni a stagione e nessuna offerta che lo faccia sognare può andare bene così. Ma Conte anche ieri ha parlato di accordi ormai sanciti, che lui ha accettato. Ovviamente l’allenatore non entra nella vicenda, anzi è sembrato volere quanto prima la soluzione della vicenda. Ma ancora una volta, e questo sembra certo, Osimhen sarà al centro delle attenzioni nei prossimi giorni. Intanto il nigeriano si prende gli applausi dei tifosi.

Ieri nell’allenamento del pomeriggio ha sfoderato alcuni poderosi colpi di testa, segnando due gol e prendendo una traversa. Tanti applausi e l’uscita dal campo tra l’ovazione dei tifosi. Lui ha risposto salutando e ringraziando. Ieri mattina lavoro solo atletico, mentre nel pomeriggio seduta tattica con partitelle a pressioni e esercizi per gli attaccanti. Si continua a lavorare soprattutto sul possesso palla e sulla costruzione dalle retrovie in cui si notano dei primi approcci di 3-4-3 o 3-4-2-1: i tre difensori impostavano l’azione con l’appoggio sui due centrocampisti che imbastivano la fase offensiva. La principale traccia del calcio di Conte propone il centravanti come anima dell’attacco alla porta avversaria: gioco a muro e triangolazioni con gli esterni d’attacco che entravano dentro al campo per realizzare la conclusione verso la porta.