A Dimaro corsa intensa sotto il sole: Rafa Marin si ferma per crampi Si intensificano gli allenamenti di Antonio Conte nel ritiro del Napoli in Trentino

Domenica di duri allenamenti per il Napoli. Anche oggi giornata di doppia seduta. Al mattino lavoro prevalentemente atletico con tanti giri di campo nonostante il sole bollente e una temperatura piuttosto alta per le latitudini del Trentino, circa 30 gradi. Solo rapidi cooling break di massimo un paio di minuti. Lindstrom e Osimhen hanno lavorato a parte: palestra e poi corsa sul campo. Rafa Marin si è fermato in preda ai crampi crollando al suolo, poi si è ripreso e ha proseguito il lavoro. La lunga seduta, di un'ora e mezzo, si è conclusa con stretching. La sensazione è che l'intensità degli allenamenti sta aumentando.