A Dimaro arriva anche De Laurentiis: il presidente acclamato dai tifosi Prima apparizione del patron, che è sceso sul campo dopo l'allenamento. Poi promette: "Verrò da voi"

A Dimaro si vede anche il presidente De Laurentiis: prima apparizione del patron, che è arrivato al campo di Carciato appena finito l'allenamento del Napoli. Ovazione per Aurelio, che ha salutato i tanti tifosi sugli spalti, promettendo: "Oggi pomeriggio vengo in mezzo a voi". De Laurentiis ha salutato calorosamente Antonio Conte e ha indossato una sciarpa azzurra. Cancellata in un colpo la delusione per la negativa stagione passata, ora intorno al Napoli si respira entusiasmo.