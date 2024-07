Ngonge, Politano, Mazzocchi e Rrahmani incontrano i tifosi: "Daremo tutto" I quattro calciatori del Napoli in piazza a Dimaro rispondono alle domande dei supporters

Sono cominciati a Dimaro Folgarida i tanto amati eventi organizzati per i tifosi. Ieri in piazza Madonna della Pace quattro calciatori del Napoli, Mazzocchi, Politano, Rrahmani e Ngonge hanno incontrato i tifosi per rispondere alle loro domande. Ovviamente gremita la piazza, con l’evento anticipato alle 19.45 (l’orario originario era le 21) sia per la finale degli Europei che anche i calciatori azzurri volevano seguire, ma anche perché Conte ha chiesto di anticipare gli eventi serali in modo da far rientrare in tempo i calciatori. Il “coprifuoco” infatti, non dovrebbe andare oltre le 22. Si parte con Rrahmani e la domanda sulla “paura” di dover lavorare tanto con Conte. «Non ci ha detto proprio “amma fatica”, ma che dobbiamo lavorare forte per tornare a fare bene». Per Politano la domanda è sul suo futuro. «Dobbiamo dare tutto per prepararci al meglio per la prossima stagione», e in verità l’esterno non risponde sulla sua permanenza a Napoli. «Differenze con il Conte dell’Inter? No, i carichi sono sempre quelli, e spero che potremo fare bene come quella Inter». La domanda a Mazzocchi è su come ha fatto ad arrivare a giocare ad alti livelli. «All’inizio ero un bambino come te e potevo solo guardarlo. Ho fatto le cose passo dopo passo e tanti sacrifici. Poi mi sono preso tante soddisfazioni. Il consiglio è di non mollare di fronte alle avversità». Per Ngonge la richiesta è sul suo ruolo per la prossima stagione. «È facile, a destra come sempre, ma posso giocare anche a sinistra senza problemi». La domanda per Rrahmani è un commento su Rafa Marin: «Stiamo facendo poco con la palla, però se lo hanno scelto significa per forza che è forte. Le sue qualità si vedono da subito».

E poi un commento su Conte: «È stato allenatore di tante grandi squadre, questo significa tanto e già dice tutto». Per Politano la domanda è un appello a Osimhen per rimanere: «Non dipende solo da noi, anche se sappiamo la sua importanza. Bisogna accettare le scelte di un compagno, ma al momento ce lo godiamo». Per Ngonge un commento sulla prima contro il Verona: «Prenderemo questo impegno molto seriamente, il nostro obiettivo è andare lì a vincere». Per Mazzocchi una promessa da napoletano: «Stiamo lavorando bene, ai tifosi promettiamo lo spirito di sacrificio». Per Politano una domanda sull’umore della squadra: «Sì, è cambiato. Siamo partiti bene e con entusiasmo. Dovremo cambiare tutti quanti atteggiamento». Sempre sul ruolo di Ngonge: «Posso giocare in tutti i ruoli, ma al momento sono a destra». A Politano la richiesta di un altro gol alla Juve: «Lo spero, altrimenti prendo un’altra multa». Su Di Lorenzo: «L’ho sentito e credo che abbia fatto la scelta più giusta. Ora è in vacanza e credo che tornerà molto carico». Su Rrahmani una domanda sulla difesa a tre: «Dobbiamo abituarci e seguire le indicazioni, serve un po’ di tempo per automatizzare i movimenti». Per Mazzocchi: «Quando mi ha chiamato il Napoli? I miei genitori sono scoppiati in lacrime ed è un’emozione incredibile che auguro a tutti i bambini di provare». Politano fa felice una ragazzina commossa che saluta personalmente. A?Mazzocchi un consiglio sul vivaio del Napoli: «La società si sta organizzando bene ed è giusto, perché tutti i bambini devono sognare». Per Rrahmani se per lui è più forte Kim o Koulibaly: «Kalidou è stato molti più anni, il paragone è difficile». A Rrahamani sulle brutte prestazioni del passato: «La maglia era sempre sudato, questo è il minimo per questa squadra».

Politano conferma che gli allenamenti di Conte sono «Pesantissimi». Su Ngonge e il poco spazio: «Appena arrivato mi sono infortunato, ma sto lavorando per trovare il livello che avevo al Verona e sono sicuro che lo troverò». Su Politano e l’Europeo mancato: «È normale che mi è dispiaciuto. Lavorerò per il prossimo Mondiale». Una domanda sulla mancanza dell’Europa e meno partite per trovare posto. Risponde Mazzocchi: «Quest’anno dovremo essere una famiglia. Bisogna lottare tutti assieme per un solo obiettivo». E ancora sul poco spazio di Mazzocchi: «Non devo chiedergli più spazio, ma andare forte negli allenamenti e convincerlo. Ruolo? L’esterno destro nel 3-4-3 è il mio preferito, ma ne ho fatti tanti». Per Politano una domanda sulla crisi dello scorso anno: «Anche noi facevamo fatica a darci delle risposte, ma adesso dobbiamo cercare di tornare quelli che eravamo». Si chiude con un pronostico sullo scudetto: per Politano è l'Inter, mentre per Rrahmani e Ngonge la favorita è il Napoli. Per Mazzocchi l'Inter, ma il Napoli non deve temere nessuno.