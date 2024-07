Pienone di tifosi nel primo week end Niente record di presenze, ma ancora una volta è tanto l'affetto intorno agli azzurri

Primo week end “per intero” (ma anche l’ultimo) del ritiro di Dimaro e non e` mancato il consueto pienone. Non si registrano i numeri da record della passata stagione, ma a Dimaro ci sono tantissimi tifosi. Circa 2.500 hanno affollato il piccolo comune del Val di Sole, con le tribune dello stadio di Carciato piene sia per la sessione del mattino che per quella del pomeriggio. Tanto entusiasmo, con la grande maggioranza dei tifosi in arrivo dal nord Italia. L’affluenza del fine settimana a Dimaro e` tipicamente maggiore, perche´ sono in tanti che vengono a trascorrere solo una giornata. E inoltre, quella di ieri e` stata l’ultima domenica completa che gli azzurri hanno trascorso in Trentino. La prossima, infatti, il 21 luglio, sara` giorno di partenza. Quindi, nella migliore delle ipotesi, i tifosi potranno assistere ai due allenamenti (mattina e pomeriggio) anche se e` probabile che si cerchera` di anticipare le operazioni per non rientrare troppo tardi. Piu` probabilmente, il Napoli fara` solo allenamento al mattino e poi fara` ritorno verso la Campania.