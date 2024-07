IL PIZZINO SPOT di Urgo: Riflessioni finali I risultati della Nazionale agli Europei e la presenza degli stranieri nel campionato

Dalla finale degli europei di calcio in Germania ho tratto alcune riflessioni.

La prima. Se in Italia vogliamo tornare a essere competitivi dobbiamo rivedere tutto il sistema, cominciando dalle politiche sui vivai e su come tutelarli - in Inghilterra otto giocatori della rosa su 25 devono essere cresciuti in casa.

Poi c'è la questione dei tanti stranieri, la cui presenza dovrebbe tornare a essere calmierata come tanto tempo fa: in Italia il 61.7% dei calciatori è straniero contro il 37.7 % della Spagna.

E, a dirla tutta, si vede benissimo, in nazionale come nelle varie competizioni per club.