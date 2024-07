Pienone di tifosi a Dimaro per l'amichevole di sabato contro il Mantova A Carciato ci saranno anche tanti sostenitori ospiti. Previste duemila presenze sugli spalti

Sabato l’ultimo test amichevole in Trentino: il Napoli sfiderà il Mantova alle 18 sul campo di Carciato. Si registrerà un altro pienone di tifosi, ma questa volta i numeri saranno ancora maggiori. Dei circa 1300 tagliandi a disposizione buona parte andranno ai sostenitori del Mantova. La formazione neopromossa in Serie B ha un nutrito seguito di tifosi, e soprattutto la città si trova a circa due ore da Dimaro. Un invito a nozze per tanti tifosi biancorossi, che raggiungeranno la Val di Sole per seguire la propria squadra. Questo significherà un notevole afflusso di tifosi e anche attenzione dal punto di vista dell’ordine pubblico. Saranno prese tutte le precauzioni del caso, con i tifosi “ospiti” che saranno sistemati lontani dal pubblico partenopeo.

I biglietti per la partita risultano già esauriti, ed è prevedibile che molti tifosi, soprattutto di fede azzurra, resteranno fuori. Curiosamente, allo stadio di Carciato è “sparita” una delle due tribune (posizionate come fossero delle curve) che c’erano l’anno scorso. Ne è rimasta solo una (che è stata tra l’altro coperta) ma quella di fronte non c’è più. Intanto a Napoli prosegue la campagna abbonamenti. Sono circa 10mila le tessere vendute fino ad oggi, e l’andamento è tutto sommato rispettato. Si attende un’impennata negli ultimi giorni riservati alla prevendita per i vecchi tesserati. C’è ancora tempo, però, visto che l’ultimo giorno utile sarà il 28 luglio. Dal 29 luglio, infatti, scade la prelazione e comincerà la vendita libera.