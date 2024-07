Napoli, ultimi giorni di ritiro a Dimaro: stasera la presentazione della squadra L'evento in diretta su Ottochannel a partire dalle 20.30

Entra negli ultimi tre giorni il ritiro del Napoli a Dimaro: oggi la presentazione della squadra in piazza (diretta su Ottochannel a partire dalle 20.30) e il consueto saluto ai tifosi, poi sabato l'ultima amichevole prima del rientro in Campania, previsto per domenica. Intanto, l'allenatore Antonio Conte ha già iniziato a tirare le somme: intervistato dopo la partita di martedì contro i dilettanti dell'Aunane, ha fatto capire che c'è ancora da lavorare, soprattutto sul mercato. "Partiamo da un livello medio e non alto - ha spiegato il tecnico pugliese - senza la Champions League la rosa non può essere di alto livello. Mi sono reso conto che c'è ancora molto da lavorare", ha concluso. Segnale di come il tecnico vuole vedere miglioramenti anche dal punto di vista della rosa: ecco perché, dopo gli arrivi di Rafa Marin, Spinazzola e Buongiorno l'allenatore del Napoli aspetta anche Lukaku al posto del partente Osimhen, ma non solo. Il club azzurro cerca ancora un difensore, che possa sostituire i partenti Juan Jesus e Ostigard, ma anche a centrocampo, se dovesse partire Cajuste. Manovre sono possibili anche in avanti, dove Lindstrom sembra destinato ad andare all'Everton. Conte potrebbe chiedere un trequartista con le caratteristiche giuste per agire dietro la prima punta. Il mercato del Napoli è solo iniziato.