IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il (quasi) presidente De Laurentiis lascerà che i suoi collaboratori facciano il lavoro per cui sono profumatamente pagati

Un giornalista di cui non faccio il nome ha testualmente detto che Aurelio De Laurentiis "finalmente si è defilato e non potrà più stare in mezzo a niente". Lo stesso giornalista si è anche gloriato del fatto che fosse "finalmente arrivato un tecnico che decide di testa sua". Contesto questa analisi della storia che ha visto ridare entusiasmo a un ambiente ufficialmente agonizzante dopo i disastri che furono. Il presidente non si escluderà dalle vicende future, ma piuttosto lascerà che i suoi collaboratori facciano il lavoro per cui sono profumatamente pagati. Come ha (quasi) sempre fatto.