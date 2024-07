Tre giorni di riposo per il Napoli, mentre procede bene la campagna abbonamenti Da giovedì il secondo ritiro, quello a Castel di Sangro. Già sottoscritte 10mila tessere

Archiviato il ritiro di Dimaro, con Conte che ha concesso tre giorni di riposo agli azzurri, l'obiettivo è rivolto a giovedì, quando la squadra si radunerà per il secondo ritiro estivo, questa volta a Castel di Sangro. Gli azzurri lavoreranno in Abruzzo fino all'8 o al 9 agosto, con data ancora da confermare. Il 10 agosto al "Maradona" il primo impegno ufficiale della stagione, contro il Modena per i 32esimi di Coppa Italia in gara unica. Nel frattempo a Castel di Sangro il Napoli giocherà altre tre amichevoli dopo le due in Trentino. Il 28 contro gli albanesi dell'Egnatia (ore 20), il 31 contro il Brest (ore 20) e il 3 agosto contro il Girona (ore 18.30).

Intanto prosegue bene la campagna abbonamenti: fino ad ora sono state sottoscritte già 10.000 tessere, ovvero poco meno della metà degli abbonati della scorsa stagione (22mila), che avranno tempo fino a oggi per prenotare un seggiolino allo stadio a prezzo scontato. Restano ancora quindicimila tessere a disposizione fino al 9 agosto, data di chiusura della campagna abbonamenti, o comunque fino al raggiungimento della dotazione massima, ossia 25mila tessere. Da lunedì 29 luglio inizierà invece la vendita libera aperta a tutti coloro che vorranno assicurarsi la sottoscrizione per la prossima stagione. Il Napoli esordirà in casa in campionato il 25 agosto contro il Bologna.