IL PIZZINO SPOT di Urgo: Poi per carità! Cheddira sorpresa del ritiro di Dimaro? Ma è macchinoso, statico e senza acuti tecnici...

Qualcuno lo ha addirittura additato come la grande sorpresa del ritiro di Dimaro Folgarida. È Walid Cheddira, 26enne calciatore marocchino, di professione attaccante. Le parole usate per lui sono già mirabolanti: "lavoro, umiltà, sofferenza sportiva, disponibilità, rigore". Descrivono di fatto un ragazzo affamato di gol, gloria e vittorie (soldi e successo vengono in realtà molto dopo). A dirla tutta, come tanti prima e dopo di lui. Non che io voglia sminuirlo, ma (lo confesso) non mi piace più di tanto, per non dire poco o nulla. Lo trovo macchinoso, statico e senza acuti tecnici. Poi per carità!