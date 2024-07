Castel di Sangro già piena per il ritiro del Napoli: oggi parla Di Lorenzo Decisa la data del rientro in città: il 7 agosto. Oggi il capitano in conferenza stampa

È cominciato il ritiro di Castel di Sangro: il Napoli è arrivato in Abruzzo in pullman a ora di pranzo, e già nel pomeriggio ha svolto il primo allenamento. Gli azzurri, che soggiorneranno in un albergo a Rivisondoli, poco distante dal comune abruzzese, proseguiranno il lavoro iniziato a Dimaro fino al 7 agosto. E' stata infatti ufficializzata la data di fine ritiro, anticipata di fatto di tre giorni. In origine il rientro era previsto il 10, ma l'impegno di Coppa Italia contro il Modena, previsto proprio per quella data al "Maradona", ha anticipato i tempi. Disatteso l'ottimismo del sindaco Caruso, che aveva parlato dell'8 o del 9 agosto come data di fine ritiro: ora i tifosi dovranno riorganizzarsi con le prenotazioni.

Sono moltissimi i supporters già presenti in Abruzzo, che potranno vedere circa la metà degli allenamenti. L'altra parte sono infatti chiusi sia al pubblico che la stampa. Domani pomeriggio, invece, il capitano Di Lorenzo parlerà in conferenza stampa, tornando sicuramente sul famoso tormentone del suo annunciato e poi scongiurato addio. Domenica alle 20 la prima amichevole al Patini, contro gli albanesi dell'Egnatia. Il sindaco ha promesso anche eventi in piazza con l'interazione tra squadra e tifosi, ma in questo caso si attendono ancora gli annunci ufficiali.