IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Double face I due volti del Napoli di Conte che si arrende nei secondi tempi delle partite...

Il Napoli del campionato 2024-2025 è il primo esempio di squadra double face, peccato che i "diritti" visti in tutti i secondi tempi delle partite giocate dalla Roma in poi - con l'eccezione Inter a confermare la regola - fossero del tutto inadatti sia alla stagione che alle necessità. Un pugile suonato avrebbe fatto meglio. Braccia giù a incassare quanto più è possibile, al solo scopo di dimostrare che quando è tempo di prendere le mazzate, la formazione partenopea non è seconda a nessuno. Reggere imperterrita sotto i colpi del nemico è - forse pensa - il solo modo di dar valore a quanto (poco) fatto prima.