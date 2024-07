IL PIZZINO SPOT di Urgo: Tre notizie a caso Si resta perplessi rispetto alle indiscrezioni di calciomercato che sembrano bufale...

Tre notizie a caso: Lindstrom in viaggio per le visite mediche all'Everton (incrociamo le dita!); idea Kulusevski per l'attacco del Napoli (bastava dirlo che Manna vuole rifare qua la Juventus); James Rodriguez si è offerto al Napoli (e il Napoli ha pure il coraggio di pensarci). Dei tre scoop - ammesso che lo siano - solo il primo ha un fondamento, gli altri sono poco più che volgari bufale, e la ragione è semplice. Al posto di chi dovrebbe giocare esattamente lo svedese con cittadinanza macedone e che dovrebbe farsene Aurelio De Laurentiis del 33enne colombiano visto che un Adalberto già ce l'ha?