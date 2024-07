IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il brasiliano volante La possibile nuova vita di Natan sotto la gestione di Antonio Conte

Natan è un difensore brasiliano del Napoli di appena 23 anni, arrivato un anno fa nel capoluogo campano da una squadra carioca non di prima fascia, per sostituire Kim Min-jae - il coreano volante, amatissimo da tutti e da tutti rimpianto come pochi - e provare a vincere ancora lo scudetto.

Due compiti improbi per chi, ancor prima di imparare lingua e tattiche, doveva difendersi da un gravoso passato e da un perfido futuro.

Nonostante l'insuccesso che ben conosciamo, sancito peraltro da ben tre allenatori, il brasiliano pare abbia attirato invece l'attenzione di Antonio Conte e del suo staff. Davvero?