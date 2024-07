L'agente di Osimhen sbotta: "Victor non è un pacco da consegnare velocemente" Polemica di Calenda dopo le voci di uno scambio con Lukaku

Nelle ultime ore, soprattutto in Inghilterra, si sono sparse tante voci sul possibile scambio tra il Napoli e il Chelsea che vedeva come protagonisti Victor Osimhen al club inglese e Romelu Lukaku in azzurro, ma per chiarire la situazione è intervenuto l'agente dell'attaccante nigeriano, che attraverso X ha dichiarato: "Leggo di scambi fantasiosi con Victor spedito di qua e di là come se fosse un pacco da consegnare velocemente. Questo pacco peró è il capocannoniere del terzo scudetto della storia del Napoli. Rispetto e stop con le fake news!!!!".