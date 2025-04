A Napoli il futuro del digitale: torna il SEOZoom Day Il 9 maggio torna a Napoli l’appuntamento SEO

Tre motivi per cui il SEOZoom Day 2025 merita attenzione: strategie concrete, soluzioni operative da usare subito e risposte affidabili per migliorare davvero le performance online. Il 9 maggio 2025, a Napoli, torna il SEOZoom Day, l’evento formativo che riunisce chi lavora nel digitale con l’obiettivo di fare scelte giuste e consapevoli, anche quando il mercato cambia rapidamente.

“Il tempo della teoria è finito: oggi chi lavora nel digitale deve fare scelte rapide e giuste. Il SEOZoom Day non è un semplice evento, ma una giornata strategica dove i professionisti trovano soluzioni immediate per restare davvero competitivi in un contesto in continua evoluzione”, sottolinea Ivano Di Biasi, CEO e co-fondatore di SEOZoom.

Focus su AI, Contenuti, Visibilità e Performance

SEO, intelligenza artificiale e content marketing non sono più separabili, ma formano insieme l’ecosistema delle decisioni strategiche. Durante l’evento si parlerà di come integrare realmente l’AI nel workflow aziendale per migliorare produttività e qualità, come ottimizzare la visibilità online e generare contenuti che convertono davvero.

Il 2024 ha segnato un punto di svolta nell’adozione dell’intelligenza artificiale: secondo McKinsey, il 78% delle aziende ha già integrato strumenti di AI generativa nei propri processi, ma solo il 21% dichiara un impatto tangibile sulla redditività. Questo divario mostra come servano formazione, visione e strumenti per sfruttare davvero il potenziale dell’AI, evitando errori strategici o investimenti inefficaci. E proprio qui si inserisce il valore del SEOZoom Day: aiutare chi lavora nel digitale a orientarsi tra hype e concretezza.

Da Napoli soluzioni reali per tutto il digitale

A Napoli certe cose succedono prima. Non è un modo di dire, è una costante storica: qui sono nate la prima università pubblica laica, la prima ferrovia italiana, il primo osservatorio vulcanologico del mondo. Un territorio che non ha mai smesso di anticipare il cambiamento e renderlo concreto.

È in questa città che, dieci anni fa, è nata SEOZoom, piattaforma interamente italiana con oltre 40 tool integrati, progettata per offrire strumenti concreti a chi lavora nel digitale e prende decisioni basate sui dati. L’evento SEOZoom Day rappresenta il culmine di questa filosofia: una giornata in cui teoria e astrazioni lasciano spazio a esperienze pratiche, confronto diretto e applicazione immediata.

Il 9 maggio, nella settima edizione dell’evento, Napoli torna protagonista dell’innovazione digitale, in un anno simbolico che celebra i 2500 anni dalla fondazione della città: un’occasione perfetta per parlare di futuro, tecnologia e scelte consapevoli.

Durante il SEOZoom Day i partecipanti avranno accesso a:

Casi studio reali che dimostrano cosa funziona davvero.

che dimostrano cosa funziona davvero. Strumenti concreti da applicare immediatamente.

da applicare immediatamente. Analisi personalizzate dei propri progetti digitali.

dei propri progetti digitali. Confronto diretto con esperti e professionisti di settore.

A chi si rivolge

Il SEOZoom Day è pensato per chiunque lavori con il digitale: imprenditori, professionisti della comunicazione, giornalisti, startup, agenzie digital, content creator. Indipendentemente da quali strumenti si usano oggi, ciò che conta davvero è la voglia di migliorare, crescere e fare scelte informate e intelligenti.

Chi parteciperà tornerà in ufficio con:

Una visione più chiara delle opportunità offerte dalla SEO e dall'AI.

Soluzioni operative già pronte.

Nuovi strumenti strategici per affrontare meglio le sfide quotidiane.

Informazioni utili:

SEOZoom Day 2025

?? Palazzo Caracciolo, Napoli

??? 9 maggio 2025, dalle 9.30 alle 18.30

Per informazioni e iscrizioni: zoomday.it

La giornata giusta, per fare le scelte giuste.