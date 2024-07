Raspadori regala la vittoria a Conte: il Napoli batte il Brest in amichevole Ancora un successo senza subire reti nel quarto test stagionale

Una magia come regalo. Ci ha pensato Giacomo Raspadori a far trascorrere una bella festa ad Antonio Conte nel giorno del suo 55esimo compleanno. L'ex Sassuolo si è esaltato in area di rigore ripagando la fiducia che gli aveva dato il tecnico preferendolo sia a Simeone che a Cheddira. Un altro successo, dunque, per gli azzurri nella seconda fase di pre-season. Non era facile avere la meglio contro i francesi del Brest che in Ligue 1 sono arrivati terzi nello scorso torneo conquistando un posto in Champions League. Bella tosta la formazione di Roy. Che, però, si è salvata per ben due volte grazie ad altrettanti legni. Una traversa l'aveva colpita Spinazzola nella prima frazione di gioco. Un palo pieno aveva detto no a Kvara che con il destro aveva battuto il forte portiere Bizot. Da notare l'ottima prestazione di Anguissa che è cresciuto fisicamente e ha giganteggiato in qualsiasi zona del campo. Di nuovo bene Kvaratskhelia. Il georgiano ha acceso sistematicamente la luce deliziando il popolo azzurro presente sugli spalti. Un successo, dunque, meritato e con dei numeri difensivi importanti: nessuna rete subita in quattro sfide.