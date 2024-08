IL PIZZINO SPOT di Urgo: Quote scudetto Il Napoli sarebbe terzo, dietro Inter (1,65-1,85) e Juventus (4,0-4,50)

Non ci crederete, ma Agipronews ha già riportato le quote scudetto delle squadre che parteciperanno al prossimo campionato di calcio, e il Napoli è terzo, dietro Inter (1,65-1,85) e Juventus (4,0-4,50). Chi punta ora 1000 euro sulla squadra azzurra alla fine della stagione ne ritirerà 5000. La cosa è ancora più stupefacente in questa fase della preparazione di una squadra che ha appena collezionato una delle più clamorose figuracce di una formazione scudettata e ha manifestato uno dei più grandi vuoti tecnici di sempre dopo aver fatto faville su tutti i palcoscenici nazionali ed esteri.