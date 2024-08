Mercato Napoli, per Glimour e Brescianini si attendono prima le cessioni Conte attende i due centrocampisti ma gli azzurri devono prima sfoltire la rosa

Dopo aver creato lo scheletro del nuovo Napoli di Antonio Conte, il direttore Giovanni Manna ha necessità di lavorare al mercato in uscita per poter poi garantire al tecnico leccese gli ultimi innesti. Un discorso che vale soprattutto per l'attacco dove Romelu Lukaku attende la cessione di Victor Osimhen per poter iniziare la sua avventura all'ombra del Vesuvio. Ma quella legata al futuro numero 9 non è l'unica operazione. Conte ha chiesto espressamente due innesti per rinforzare il centrocampo. Con Billy Glimour, 23enne scozzese del Brighton, gli azzurri hanno già trovato un'intesa di massima ma prima devono muovere qualche pedina in uscita. Gianluca Gaetano è il principale indiziato a salutare la formazione partenopea: il Cagliari insiste per il prestito, mentre il Napoli vuole monetizzare e ha fissato il prezzo del cartellino a 12 milioni di euro. I sardi hanno sondato il terreno anche per Cheddira, attaccante su cui sono in corso valutazioni e che comunque resterà in azzurro fino a quando non ci saranno operazioni in entrata. Il Napoli, inoltre, ha messo nel mirino Marco Brescianini, 24enne cresciuto nel Milan e di proprietà del Frosinone. I ciociari non vorrebbero privarsi del centrocampista ma l'appeal della serie A, alla fine, potrebbe fare la differenza. A fargli spazio nella mediana azzurra potrebbe essere Cajuste che ha ricevuto qualche richiesta dall'Inghilterra.