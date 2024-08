Salta Cajuste in uscita, salta Brescianini in entrata. Napoli: niente di fatto Incredibile colpo di scena per l'arrivo del centrocampista: fa le visite mediche e poi non arriva

Chi aveva immaginato che con Manna, e soprattutto con Conte ci sarebbe stato un cambio di passo nei mercati tradizionalmente difficilissimi del Napoli si sbagliava. Certo, stanti le condizioni pressoché globali di austherity a livello calcistico era inimmaginabile che il Napoli, peraltro orfano per la prima volta in 15 anni di introiti europei, avrebbe completato la rosa già in ritiro. Impensabile.

Ma neppure era pensabile arrivare al 13 di agosto con una squadra fortemente incompleta, come ammesso pure dal suo allenatore, con una decina di esuberi sul groppone, e con trattative che saltano dopo le visite mediche.

E invece nella giornata decisiva per sbloccare il mercato il Napoli, manco avesse pescato la carta imprevisti al Monopoli, torna al punto di partenza. Cajuste non firma col Brentford dopo essere volato in Inghilterra per le visite mediche, Brescianini, che le visite mediche per il Napoli in mattinata le aveva fatte e pure superate invece è tornato a Frosinone. Per poco: perché andrà all'Atalanta o alla Juventus, con tutta probabilità non al Napoli a meno di una clamorosa ricomposizione, dopo che, pare, alcune modifiche al fotofinish alle condizioni del trasferimento (il diritto di riscatto al posto dell'obbligo), abbiano spinto i ciociari a non chiudere l'accordo. E dunque il Napoli a quattro giorni dall'esordio in campionato resta fortemente incompleto, come d'altronde ammesso dallo stesso Conte, e non solo senza nuovi acquisti, ma pure senza essere riuscito a cedere un solo esubero, da Cajuste a Gaetano a Zerbin a Folorunsho a Mario Rui a Cheddira a Juan Jesus per avere spazi di manovra in entrata e pure un po' di denaro da investire, oltre naturalmente al caso Osimhen. Da valutare se la missione di Manna in Inghilterra porterà l'accelerata auspicata da Conte nei giorni scorsi, difficile tuttavia se, come detto, non si sbloccano le trattative in uscita, quelle random e sopra elencate cui si sarebbe aggiunto nelle ultime ore Natan, vicino al Betis salvo imprevisti. Imprevisti che nel mercato del Napoli, tuttavia, non sono poi così imprevedibili.