IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il diamante invenduto

Il diamante invenduto Dubbi sul mercato del Napoli con il caso Osimhen ancora senza soluzione...

Confesso di essere un po' stufo di parlare del Napoli solo in termini critici. Sarebbe meglio criptici, ma punti oscuri non se ce ne sono, se non quelli che rendono per l'ennesima volta misteriose le scelte operate dalla società. Un direttore sportivo troppo giovane e senza nessuna vera esperienza da primo, solo rincalzo di altri, Giuntoli compreso. Un allenatore bizzoso, ambizioso e spigoloso, talvolta anche senza ragione. Ah scusate, scordavo il meglio, anche molto costoso. Uno di quelli che dicono io prima di dire noi. E un banco già saltato quando il diamante più prezioso non è stato ancora venduto.