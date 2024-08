Neres è il prossimo colpo aspettando gli altri rinforzi E' fatta per l'arrivo del trequartista brasiliano: lunedì le visite mediche

Quasi 75 milioni spesi senza cedere (per il momento Victor Osimhen). In un modo o nell’altro il mercato del Napoli va avanti, senza Champions e con il “guaio” Osimhen, che ancora non si sblocca. In attesa di capire come e quando il nigeriano sbloccherà l’arrivo di Lukaku (che può costare altri 40 milioni) il club azzurro fa uno sforzo e prende David Neres dal Benfica. Si è finalmente trovato l’accordo per il trasferimento del trequartista brasiliano: operazione complessiva da 28 milioni di euro, bonus inclusi. Il passaggio al Napoli è a titolo definitivo, con una classica formula di acquisto senza passare per prestiti. Al calciatore, che ha scelto con convinzione Napoli, un contratto di quattro anni a tre milioni di euro. Neres si piazzerà al fianco di Kvaratskhelia e dietro la prima punta, agendo dove ora gioca Matteo Politano. I due club ieri si sono scambiati i documenti, ma per le visite mediche bisognerà attendere lunedì.

Probabilmente, già domani il giocatore arriverà in Italia, in serata, e lunedì sarà a Villa Stuart per sostenere le visite mediche. Ovviamente, i precedenti clamorosi, su tutti quello di Brescianini, induce alla prudenza massima. Stavolta, però, non dovrebbero esserci brutte sorprese. Conte aspetta un giocatore che ritiene molto importante, ma che avrà a disposizione solo dalla prossima partita di campionato, quella di domenica in casa contro il Bologna. Una scossa al mercato, con il club che spende anche senza aver ceduto Osimhen, la cui partenza rimane ovviamente in calendario, ma con un assai probabile addio ai 120 milioni della clausola.

Non finiscono qui le operazioni in entrata, perché il Napoli lavora sodo anche per Billy Gilmour del Brighton. Il centrocampista ha trovato l’accordo col club azzurro, anche lui convinto da Conte. Lo scozzese è vicino, un po’ meno di quanto lo sia Neres. Le due società stanno lavorando alla definizione di bonus e clausole, per un’operazione che dovrebbe portare Gilmour in azzurro con un prestito con obbligo di riscatto. In attesa di rimpolpare ulteriormente la rosa in mezzo al campo, magari con Billy Gilmour, e di capire come finirà l’annosa questione della staffetta tra Victor Osimhen e Romelu Lukaku, Neres è pronto a indossare la maglia del Napoli: accordo ai dettagli con lui, vicino al Benfica.