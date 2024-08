Manna: "Dobbiamo trovare la soluzione per Osimhen. Condividiamo tutto con Conte" Il direttore sportivo del Napoli ha fatto il punto sulla situazione dell'attaccante nigeriano

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato così ai microfoni di Dazn prima del match contro il Verona: “Con Conte condividiamo tutto, il suo pensiero e le sue strategie. Non siamo contenti noi di questa situazione, così come non lo è lui: è un fatto oggettivo, siamo numericamente corti ma stiamo lavorando per completare la rosa. La situazione non è semplicissima, ma proveremo a fare il meglio possibile. Volevamo arrivare a questa partita pronti, non ci siamo riusciti per dinamiche oggettive e siamo consapevoli si potesse far meglio, ma la condivisione del percorso è importante: per creare un gruppo importante c'è bisogno di tempo. Sono d'accordo con il mister".

Su Osimhen: "La situazione è chiara: la volontà sua è netta, mancano 12 giorni e proveremo a cercare la soluzione migliore, ma che accontenti noi perché ci sono determinati parametri. È un calciatore top”.

Su Neres: "Non è ancora chiusa, è in Italia in vacanza (sorride, ndr)".