Osimhen, c’è il rischio "telenovela". Il mercato in Arabia chiude a ottobre Ancora nessuna offerta concreta per l'attaccante nigeriano

Mentre il Napoli cerca in qualche modo di arrivare a Lukaku, per la cessione di Osimhen è tutto ancora da decifrare. La sua partenza e l’arrivo del belga in maniera contestuale sembrano ormai da escludere. Molto più probabili due operazioni slegate. E proprio per questo Osimhen potrebbe finire ovunque. Non essendoci segnali concreti da Psg e Chelsea non si può escludere nessuna pista, nemmeno quella araba. È era il piatto forte dello scorso mercato, ora passata in secondopiano. Eppure da quelle parti il mercato chiuderà tardissimo, addirittura il 6 ottobre. È improbabile, ma confidando che il Napoli prenda il centravanti, Osimhen potrebbe rimanere da separato in casa ancora per molto tempo.