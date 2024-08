Kvaratskhelia neo papà rientra a Napoli Dopo la nascita del piccolo Damiane il georgiano è atteso a Castel Volturno

La nascita del piccolo Damiane in Georgia ha portato grande gioia a lui, alla moglie Nitsa e a tutta la famiglia. Il piccolo è nato nella Chachava Clinic di Tbilisi. Ieri l’attaccante delNapoli Khvicha Kvaratskhelia (nella foto) è rientrato in Italia e oggi dovrebbe allenarsi. Da valutare per il Bologna, ma il numero 77 dovrebbe esserci.