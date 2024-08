Oggi Antonio Conte in conferenza stampa a Castel Volturno L'allenatore presenta la partita contro il Bologna di domenica sera

Torna a parlare Antonio Conte, e lo fa con un giorno di anticipo rispetto alle consuetudini. Alle 15.30 appuntamento con i giornalisti a Castel Volturno per la conferenzastampa di presentazione della partita tra Napoli e Bologna. Anticipata di un giorno rispetto alla vigilia. Sarà l’occasione per sentire come il tecnico si aspetta il riscatto.