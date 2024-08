IL PIZZINO SPOT di Urgo: Al punto zero Inutile esaltarsi non rivedremo più il brillante Napoli di Spalletti o la squadra da record di Sarri

Non reciterò nessun mea culpa. Il Napoli che era è. Gli azzurri del girone d'andata di Luciano Spalletti e quelli del record di punti di Maurizio Sarri non li rivedremo certo in questo campionato. Come non assisteremo in questa stagione alla soluzione a tutti i mali che angustiano, sembra quasi ineluttabilmente, la squadra partenopea dallo scorso anno. Anzi. Le questioni sospese sono tutte là e possono solo aggravarsi con una vittoria così altisonante. Non era una schiappa assoluta il Napoli di Verona e non è il Brasile del '70 quello visto domenica al Maradona. A conti fatti, siamo solo al punto zero.