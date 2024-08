Cheddira in Spagna. Servono altri addii Il marocchino andrà all'Espanyol. Si lavora per le uscite di Gaetano, Folorunsho e Mario Rui

Giorni decisivi per le cessioni: il Napoli si aspetta di liberarsi di Mario Rui e Folorunsho, attualmente fuori rosa, ma anche di Gianluca Gaetano, che è comunque stato reintegrato in rosa. Mario Rui continua a rifiutare il Brasile, mentre per Gaetano e Folorunsho ci sono ancora Cagliari e Lazio. La richiesta è, rispettivamente, di 8 e 15 milioni di euro. Definito invece il prestito di Cheddira: l’attaccante giocherà a Barcellona, nell’Espanyol.