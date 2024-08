Napoli, operazione fiducia dopo la vittoria sul Bologna Oggi la ripresa degli allenamenti: subito una doppia seduta di lavoro in vista del Parma

Il Napoli riprende gli allenamenti alla ricerca di quella serenità e fiducia mentale che hanno fatto la differenza nella partita contro il Bologna. Il 3-0 ha riportato ottimismo, soprattutto perché i due leader della squadra, Di Lorenzo e Kvaratskhelia, la cui conferma è stata fortemente voluta da Conte, hanno fatto la differenza.

Ma per capire effettivamente dove può arrivare questo Napoli è essenziale aspettare il mercato: ormai non manca molto. Venerdì a mezzanotte terminerà la sessione estiva. Sono giorni cruciali, con gli arrivi imminenti del centrocampista McTominay e dell'attaccante Lukaku. Lo scozzese già domani potrebbe fare le visite mediche, mentre giovedì dovrebbe essere il giorno del belga. Per ora resta in standby l'altro centrocampista Gilmour, perché il club azzurro deve anche vendere per fare spazio in rosa. Cheddira oggi sarà un giocatore dell'Espanyol, che lo ha preso in prestito, mentre si lavora per trovare una squadra a Mario Rui e almeno uno tra Gaetano e Folorunsho. Infine, non si esclude l'arrivo di un esterno di centrocampo a destra: si fa il nome di Ebimbe dell'Eintracht Francofortew.