Osimhen, De Laurentiis aspetta l’offerta Mancano pochi giorni e l’attaccante non vuole l’Arabia. Il Chelsea può provare a superare il Psg

Ancora pochi giorni per sapere cosa ne sarà di Victor Osimhen. L’arrivo di Lukaku ne decreta la “fine” come giocatore del Napoli, quindi le ipotesi di conferma e reintegro in rosa sono da escludere. C’è tempo fino alla mezzanotte di venerdì per aspettare un’offerta dall’Europa. L’attaccante non vuole l’Arabia e continua a preferire il Paris Saint Germain, col quale ha un accordo da tempo. Tuttavia da Parigi non ci sono segnali: il club francese sembra essersi ostinato a inserire Kvaratskhelia nella trattativa, anche con una futura prelazione. Ma i “no” del Napoli hanno probabilmente frenato l’iniziativa dei francesi. Resta poco tempo, ma il Napoli e De Laurentiis aspettano. È ormaiimpossibile che qualcuno paghii 120 milioni della clausola.Osimhen è ormai fuori rosa dasettimane, e si è inevitabilmentesvalutato. Da capire che tipo dicifra accetterebbe il Napoli, comunque non troppo sotto i 100milioni. Un segnale potrebbe darlo il Chelsea, comunque sempre interessato al nigeriano.

Fino ad ora le idee degli inglesi erano per un semplice prestito, ma il Napoli ha sempre rifiutato. Possibile che arrivi in extremisun’offerta, ma intanto il Napoli ha già impegnato 30 milioni per Lukaku. Alternative a sorpresa al momento non ce ne sono: l’Arsenal si è chiamato fuori. Tuttavia, la mezzanotte di venerdì non dovrebbe essere la fine della storia. Rimarranno aperti altri mercati, tra cui quello arabo. Ufficialmente si chiude il 6 ottobre, ma le finestre per i calciatori provenienti dall’Europa sono più ridotte. Si parla degli inizi di settembre. Tuttavia Osimhen avrebbe il tempo di riflettere e decidere se accettare eventuali offerte dall’Arabia Saudita. Ad oggi non ne sono arrivate, ma ci sono gli interessi dell’Al-Alhi, al quale Osimhen ha detto già di no, e almeno un altro paio di club. Ma fino a venerdì notte la sola pista utile è quella europea.