Lukaku atteso a Roma per le visite mediche, poi arriverà anche McTominay Sabato potrebbero essere entrambi a disposizione per la sfida al "Maradona" contro il Parma

Arrivano i nostri: finalmente ci siamo. In un colpo solo il Napoli è pronto a prendere Romelu Lukaku e Scott McTominay, attaccante e centrocampista. Oggi la giornata delle visite mediche a Roma. Romelu Lukaku è sicuramente il nome più importante di questa sessione estiva. Le parti ieri hanno definito i dettagli finali per l’accordo sui diritti di immagine presenti nel contratto dell’attaccante belga. L’accordo finale tra il Napoli e l’entourage di Romelu Lukaku è quindi ormai chiuso. Proprio ieri, verso ora di pranzo, è stata raggiunta l’intesa totale. Ecco perché questa mattina l’attaccante arriverà a Roma, svolgerà le visite mediche e poi incontrerà Aurelio De Laurentiis per firmare con il Napoli.

IL NAPOLI ingaggerà l’attaccante belga a titolo definitivo per circa 30 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita. L’ex Inter ritroverà così Antonio Conte dopo gli anni in nerazzurro. Intanto, il Napoli si prepara ad accogliere Scott McTominay, centrocampista scozzese di proprietà del Manchester United. Ci siamo per il passaggio del classe 1996 al Napoli: ultimi dettagli in via di risoluzione con gli agenti sulcontratto del giocatore e le commissioni. Anche McTominay, come Lukaku, è quindi pronto a raggiungere l’Italia nelle prossime ore per le visite mediche (domani il primo, tra stasera e domani il secondo). Chelsea protagonista in queste ultime ore di mercato in Premier League. Secondo l’emittente Sky Sports Uk, i Blues hanno ceduto RomeluLukaku al Napoli con una formula vantaggiosa, col giocatore che dovrebbe sottoporsi oggi alle visite medichein Italia a Villa Stuart. Il club italiano pagherà 30 milioni di euro per il giocatore belga.

Liberato spazio in suadra, il Chelsea può ora concentrarsi sulla ricerca di un rinforzo offensivo. Due i nomi che circolano: Ivan Toney e Victor Osimhen. Toney è diventato un obiettivo visto il suo record di gol, la sua esperienza in Premier League, il suoi stipendio relativamente bassi e del fatto che gli resta solo un anno di contratto con il Brentford. Toney ha però un’offerta estremamente redditizia dall’Al Ahli, che il Chelsea non è in grado di avvicinarsi a eguagliare. Un accordo per Victor Osimhen però non è stato ancora escluso, ma ancora una volta i numeri coinvolti dovrebbero essere a un livello ragionevole. Non si esclude che il Napoli possa provare a prendere anche un esterno destro di centrocampo.