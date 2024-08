IL PIZZINO SPOT di Urgo: Fatto ad arte C'è qualcosa che non quadra nel mercato delle uscite e delle entrate del Napoli

C'è qualcosa che non quadra nel mercato delle uscite e delle entrate del Napoli. Da quelle parti, infatti, quando si vende basta poco o nulla per dar via calciatori anche di ottimo valore - leggete le cifre fornite dai soliti beninformati in merito alle (s)vendite di Gaetano e Folorunsho rispettivamente al Cagliari e alla Lazio per farvene un'idea - mentre quando si acquista se il prezzo non corrisponde almeno al doppio del valore del calciatore non ci si siede neanche a trattare (e a concludere). Se non apparisse come una formale accusa, verrebbe quasi da dire che è fatto ad arte.