McTominay accende l'entusiasmo dei tifosi Il nuovo acquisto accolto come un divo a Capodichino

A Napoli si è respirato l’entusiasmo dei “tempi belli”, quando l’arrivo di nuovi campioni in città generava entusiamo. È accaduto proprio questo con Scott McTominay, arrivato a Napoli, accolto da centinaia di tifosi all’aeroporto di Capodichino. Il centrocampista scozzese acquistato dal Manchester United ha attraversato la folla, ascoltando i cori dei tifosi che hanno mostrato entusiasmo per l’uomo nuovo a centrocampo scelto dal tecnico Antonio Conte e dal direttore sportivo Giovanni Manna. McTominay, 27 anni, ha già svolto a Manchester una serie di visite mediche e poi si è spostato all’Hotel Parker di Napoli dove ci sarà anche il medico del club azzurro per un nuovo controllo prima della firma del contratto. Il centrocampista scozzese è cresciuto nelle giovanili del Manchester United e ha sempre giocato con il club britannico prima di questa nuova avventura a Napoli, che ha pagato 30 milioni per averlo.

MCTOMINAY è atteso da Conte per i primi allenamenti e dovrebbe essere in panchina sabato nel match contro il Parma, insieme all’altro nuovo acquistoLukaku. Tantissimo l’entusiasmo all’aeroporto, con centinaia di tifosi radunati. Qualcuno non era sicuro del suo nome, ocomunque non sapeva come chiamarlo. Poco male, perché subito i tifosi del Napoli hanno capito di che pasta è fatto il centrocampista. Si tratta di un giocatore importante. La sua giornata dovrebbe cominciare con le visite mediche alla clinica “Pineta Grande” di Castel Volturno. Lo scozzese ha trascorso la notte all’hotel Parker’s. Niente Villa Stuart, perché il giocatore ha fatto già un pacchetto di visite in Inghilterra (una prassi di molti club, tra cui lo United)proprio per velocizzare le operazioni.

IL NAPOLI aveva facoltà di azzerare i test e rifarli da capo, ma invece li completerà in clinica e poi McTominay dovrebbe essere già a disposizione di Antonio Conte. Nel mentre si attende l’ormai immancabile “tweet” di De Laurentiis, che come sempre rappresenta l’annuncio ufficiale. Tuttavia, il Napoli ha già preparato tutto il materiale mediatico (video e media) per accogliere McTominay, un po’ come accaduto per Lukaku ieri. È ancora presto per saperlo, ma è probabile che nei prossimi sarà organizzata una conferenza stampa di presentazione, a meno che il club azzurro non decida di utilizzare canali “alternativi” per presentare i due pezzi forti del mercato (assieme a Buongiorno) pagati entrambi circa 60 milioni di euro.