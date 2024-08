Osimhen si rassegna all’Arabia Aspetterà fino all’ultimo Chelsea o Paris Saint Germain, ma il suo agente sta trattando con l’Al-Ahl

Victor Osimhen è sempre più lontano dal Napoli. Nelle ultime ore il pressing dell’Al Ahli è aumentato, gli arabi hanno alzato a 85 milioni di euro più bonus l’offerta per il club: al momento i partenopei chiedono 100, ma non è escluso che si possa arrivare a un punto d’incontro nelle ultime ore di mercato. Al giocatore, invece, andranno 40 milioni di euro netti a stagione. Nel frattempo è stato ufficializzato Romelu Lukaku, l’ex Roma arriva dal Chelsea per circa 30 milioni di euro dopo una lunga estate di trattative con il club inglese.Osimhen tra poche ore sarà un giocatore dell’Al Ahli. È terminato il vertice capitolino tral’entourage del giocatore e Lee Congerton, direttore dell’Al Ahli. In un primo momento gli arabi avevano offerto 30 milioni all’anno per quattro anni, offerta però rifiutata. Ora si sarebbe arrivati a 40 milioni netti per quattro anni. I dirigenti arabi sono rimasti a Roma, dov’è in arrivo anche De Lauentiis.

Potrebbe esserci un altro vertice per cederlo quanto prima. Il Napoli chiede 100 milioni, come offerta siamo fermi a 70 più bonus, la quadra tra gli 80 e gli 85 si può trovare. È quasi fatta, a quanto pare. secondo indiscrezioni piovute direttamente dall’Arabia Saudita, dalla testata Saudi Sport: “L’Al Ahli conclude il suo accordo ufficiale con il nazionale nigeriano Victor Osimhen, attaccante del Napoli, per un periodo di quattro stagioni, in cambio di 160 milioni di euro, e la firma ufficiale è tra poche ore”. Si attendono ulteriori conferme dai media europei. Difficile che venga pagata la clausola, ma è altrettanto improbabile che De Laurentiis accetti un’offerta inferiore agli 80 milioni. Il club azzurro vorrebbe chiudere per una cifra intorno ai 90 milioni, ma bisognerà trovare un compromesso.