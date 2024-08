Lukaku: «Sono pronto a dare il massimo» Subito si allena in gruppo ed è pronto alla convocazione. È in perfetto peso forma

Giovedì pomeriggio il primo allenamento a Castel Volturno e al termine della seduta ha postato sui social uno scatto accompagnato dalla seguente didascalia: “Let’s go! Sono contento di essere qui. Adesso inizia il lavoro. Forza Napoli”. Il belga difficilmente sarà subito titolare col Parma, ma qualche minuto in campo lo collezionerà. Si è presentato in forma, 103 kg. Ossia quasi il pesoforma di quand’era all’Inter. Si è allenato subito in gruppo e qualcuno ha detto «È immarcabile». Nelle prime prove di formazione, però, non era inserito tra i titolari. Il giorno dopo l’ufficialità, il Napoli ha pubblicato sui suoi canali social un diario-video delle prime ore napoletane di Romelu Lukaku, sin dall’approdo a Roma, con all’interno anche alcune prime parole dell’attaccante belga: «C’è l’opportunità molto bella di essere in una squadra che vuole costruire qualcosa di molto importante». Simpatico Big Rom anche nell’approccio con i medici di Villa Stuart: «Tutto questo è colpa mia», in riferimento ai tanti tifosi all’esterno. Su Conte: «La mia storia con lui è iniziata tanti anni fa, mi voleva anche come ragazzone a 19 anni. Non abbiamo modo di lavorare insieme, poi c’è stata l’opportunità qualche anno fa e mi ha portato ad un altro livello calcistico, ma anche mentalmente. Ho una foto con lui quando abbiamo vinto lo Scudetto, per me è la cosa più bella del nostro percorso. Quando festeggi hai scritto la storia, come dice lui». Sull’accoglienza a Napoli: «Si vede che i tifosi vivono per la squadra. Questo per un giocatore ti dà stimoli importanti. Quando vedi questo a Napoli, hai l’obbligo di dare il massimo sempre in campo o in palestra per essere pronto alla partita».