Il ds Manna: "Osimhen non vuole più giocare nel Napoli. Arabia? Non credo" Il dirigente del Napoli spiega la situazione dell'attaccante nigeriano

Il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Napoli-Parma, facendo chiarezza sulla situazione di Victor Osimhen.

Osimhen, ci sono ancora degli spazi di mercato con l'Arabia per poter raggiungere un accordo?

"La situazione è estremamente chiara, dalla fine dell'anno scorso all'inizio del ritiro, Victor ha espresso l'assolutà volontà di non stare a Napoli, di non giocare più per il Napoli. Noi abbiamo cercato di assecondarlo, poi è chiaro che il mercato è stato complicato. Pensavamo di aver concluso una trattativa, non è andata a buon fine evidentemente. Abbiamo acquistato Lukaku, abbiamo tenuto Simeone e Raspadori che non era scontato. Lui ha espresso la volontà di non giocare per il Napoli e noi abbiamo fatto altre scelte".

La domanda è: c'è ancora una possibilità, seppur minima, che la cessione di Osimhen possa andare in porto?

"Il mercato è ancora aperto, ci sono tante opzioni, ma io non penso che Victor andrà in Arabia in questa sessione di mercato".