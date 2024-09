Rivieccio al rapinatore di Neres: "Mariuolo zuzzuso, ti dico cosa devi fare..." Il popolare attore comico manda un messaggio dopo il brutto episodio contro il giocatore del Napoli

Dopo la rapina subita ieri notte da David Neres, il comico napoletano Gino Rivieccio ha ‘dedicato’ un video-messaggio social ai rapinatori del brasiliano: “Caro mariuolo, rapinatore dell’orologio di David Neres, ieri sera hai commesso una delle cose più becere e infamanti che un mariuolo zuzzuso rapinatore possa commettere. Hai rapinato con tanto di pistola puntata in faccia questo giovane ragazzo brasiliano, beniamino del pubblico napoletano, arrivato pochi giorni fa a Napoli. E inoltre ci hai fatto un grande danno d’immagine, perché oggi siamo sulle prime pagine di tutti i siti nazionali. Siccome sospetto che non restituirai l’orologio e sospetto che ci sarà anche un ricettatore di turno che comprerà questa refurtiva per mille euro.

Alla fine io te riche chell’ che ‘a fa tu e il tuo complice con i mille euro che ricaverete, alla fine ve spartite 500 euro. Allora con 130 euro di devi accattare 10 pomate di lotam al cortisone, perché avrai pruriti da qui a tre anni. 20 paghi il ticket per 3 antibiotici di latrin compresse per curarti la cistite, perché farai pipì ogni cinque minuti. Poi ti accatti con 36 euro due disinfettanti meza-latrin, meza-latrin alla mattina e meza-latrin alla sera. 46 euro ti compri due scatole di emorridex e tu sai a cosa serve. 10 euro ti fai due pillole pezzottate di Viagra, perché avrai problemi con la tua fidanzata, farei e’ figure e … E poi ci sono 200 euro, t’accatti due scatole di monnezzin, tu ‘a monnezzim a conusce buono. Poi con 5 euro ti compri un panino e un panino di vino e brindi alla saluta di tutti i napoletani per bene, che sono la maggioranza e si vergognano di avere dei concittadini come te. Logicamente la stessa prescrizione la faccio al ricettatore di turno, a chille che s’acchetterà sto rilogio. Se vogliamo incominciare a cambiare questa terra, cominciamo a prendere le distanze da questa gente. Non siamo conniventi con questi delinquenti. Te saluto guajone, con tanto disprezzo”.