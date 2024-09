Napoli verso la sosta con il sorriso, ma c'è il caso Osimhen da risolvere Resta ancora un mistero il futuro dell'attaccante, che è ancora in tempo per lasciare la squadra

Il Napoli si prepara alla sosta dopo aver fatto bottino pieno nelle ultime due partite: gli azzurri hanno battuto il Parma dopo una gara difficile, sfruttando la superiorità numerica e soprattutto l'espulsione del portiere, sostituito da un giocatore di movimento. Un invito a nozze per Romelu Lukaku, che ha segnato al suo debutto scatenando l'euforia del "Maradona" e facendo diventare subito Osimhen un ricordo. Eppure il nigeriano è ancora un calciatore azzurro. Resta un mistero la sorte dell'attaccante, attualmente fuori rosa ma che potrebbe ancora lasciare la squadra azzurra sfruttando il mercato ancora aperto in Turchia o in Arabia.

Ma se neanche questa volta ci sarà la cessione, il Napoli dovrà decidere se reintegrarlo o tenerlo fuori, in attesa del mercato di gennaio. Conte ha fatto capire che ormai le scelte sono fatte, ma la sensazione è che potrebbero esserci novità. Stessa sorte per un altro eroe dello scudetto, Mario Rui. Anche lui fuori rosa, può cercare una sistemazione a tempo scaduto: per lui il destino sembra segnato. Rischia di restare ai margini. Attualmente in lista è stato reinserito Folorunsho, che prima di tornare ufficialmente in squadra dovrà trovare un'intesa con Conte, che intanto si prepara a perdere subito i due nuovi acquisti, Gilmour e McTominay, appena arrivati e subito in partenza per la nazionale.