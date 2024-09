Neres e Lukaku si allenano anche nei giorni di riposo: Conte apprezza I due nuovi acquisti alla ricerca della miglior condizione a partire dalla gara col Cagliari

Dopo i tre giorni di riposo concessi da Conte, il Napoli riprende oggi gli allenamenti a Castel Volturno. Nel mirino c'è la trasferta di Cagliari alla ripresa del campionato, il prossimo 15 settembre. Non ci saranno gli undici nazionali impegnati per le gare di qualificazione ai mondiali e la Nations League: si tratta di Meret, Buongiorno, Di Lorenzo, Raspadori, Lobotka, Rrahmani, Kvaratskhelia, Gilmour, McTominay, Marin, Anguissa e il giovane Popovic, che però gioca con la Primavera. Anche Osimhen è atteso dalla convocazione con la Nigeria, ma per ora l'attaccante è ancora a Istanbul, dove si appresta a firmare il contratto per il prestito al Galatasaray fino a fine stagione. Il Napoli si prepara al reintegro in rosa di Folorunsho, inserito nell'ultimo posto libero per la lista di Serie A, ma deve fare i conti con il caso Mario Rui.

Il terzino portoghese, uno degli eroi dello scudetto, ha rifiutato anche il Basaksehir, altra squadra turca, dopo aver già detto no a cinque squadre durante la sessione del mercato estivo. Evidente la volontà del calciatore di non lasciare Napoli, seppur fuori rosa ed escluso dalla lista. Un comportamento che ha portato alla rottura con il suo agente. Intanto, i due nuovi acquisti, Lukaku e Neres, hanno rinunciato ai giorni di riposo per continuare ad allenarsi e ritrovare la forma migliore. Un'ottima notizia per Conte, che aveva già apprezzato il "no" di Lukaku alla chiamata del Belgio. L'attaccante, in gol all'esordio, vuole ritrovare subito i novanta minuti a partire dal Cagliari.