Addio a Osimhen, ma solo fino a giugno: il dettaglio del rinnovo al 2027 Il club azzurro ha un'opzione, e fa capire che la telenovela potrebbe non essere finita

Si chiude anche ufficialmente la telenovela Victor Osimhen: il Napoli ha annunciato il prestito del nigeriano al Galatasaray fino al termine della stagione. Inoltre, confermando le voci di questi giorni, è stata confermata anche l'opzione per il rinnovo fino al 2027, che il club azzurro si riserva di far scattare nel caso in cui la prossima estate il nigeriano non trovi un'altra squadra. Per ora, il presidente De Laurentiis si accontenta di non pagare l'ingaggio da 11 milioni dell'attaccante, sperando che tra 10 mesi possa arrivare un'offerta vera e propria. E l'addio di Osimhen dovrebbe spalancare le porte al rinnovo di Kvaratskhelia: senza più l'ingaggio del nigeriano, si può finalmente parlare del nuovo contratto dell'attaccante.

Oggi il georgiano guadagna poco più di un milione di euro a stagione. La richiesta per prolungare il contratto è di almeno 7.5 milioni, mentre il Napoli non andrebbe i 5.5 più bonus. Distanze che ci sono, ma che non sembrano incolmabili. Le sensazioni sono positive, e Conte non può far altro che gradire il rinnovo di Kvara, che cancellerebbe qualsiasi ipotetico malumore futuro. Intanto il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti senza gli undici nazionali. Il 15 settembre la sfida in casa del Cagliari, mentre il big match della quinta giornata in casa della Juventus si giocherà sabato 21 settembre alle 18.