IL PIZZINO SPOT di Urgo: Non brinda più E venne il giorno che la storia di Victor Osimhen al Napoli ebbe fine...

E venne il giorno che la storia di Victor Osimhen al Napoli ebbe fine. Ingloriosa, per quanto è dato vedere. Il calciatore nigeriano nel pieno della sua carriera, pur di non giocare più in terra partenopea, ha preferito "declassarsi" - diciamo così - andandosene al Galatasaray di Dries "Ciro" Mertens (che però c'è arrivato solo alla fine del suo percorso calcistico), e Aurelio De Laurentiis è stato ben contento di mandarcelo, non fosse altro perché così è andato a risparmiare stipendio e ingratitudine in un sol colpo. Ma un altro recondito motivo c'è: Michele Criscitiello ha smesso di brindare.