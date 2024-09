Altro che sosta: due giorni consecutivi di doppie sedute Conte mette al lavoro il Napoli, ma nel fine settimana concederà due giorni di riposo

Continua con i suoi metodi Antonio Conte. Il tecnico azzurro non fa sconti nella settimana senza campionato. Già ieri la squadra rimasta a Castel Volturno ha svolto una doppia seduta di allenamento. Stessa cosa farà anche oggi. L’obiettivo è quello di portare alla perfezione chi è ancora dietro nella forma fisica. Chiuso nel centro sportivo domitiano, il tecnico prova anche degli schemi nuovi.Naturalmente non può fare chissà cosa poiché sono ben undici i calciatori che mancano all’appello perché sono con le rispettive Nazionali. Lukaku sta svolgendo una preparazione a parte visto e considerato che non l’ha fatta con il resto del gruppo. La prossima settimana, però, farà parte del gruppo e sarà parte integrante delle sedute che porteranno alla sfida della ripresa in casa del Cagliari in programma il prossimo 15 settembre.