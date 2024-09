I due nuovi acquisti McTominay e Gilmour entrambi in gol con la Scozia I due centrocampisti del Napoli hanno segnato, ma senza evitare la sconfitta con la Polonia

Non hanno ancora esordito col Napoli, ma segnano entrambi con la Scozia e si fanno notare dai tifosi azzurri, promettendo faville. Nel match in corso valido per la prima giornata del Gruppo 1 della Lega A di Nations League. I padroni di casa, sotto 2-0 dopo il primo tempo, sono riusciti ad agguantare il momentaneo pareggio prima con il gol di Billy Gilmour al 46’ e poi con l’altro nei acquisto del Napoli, Scott McTominay. L’ex Manchester United al 76’ ha sfruttato un cross al centro di un compagno di squadra e da due passi ha insaccato in fondo al sacco il pallone. Per Mc tominay anche la beffa di un gol annullato, che poteva significare la sua doppietta. Alla fine, la Polonia diZielinski ha vinto 3-2 segnando la rete della vittoria in pieno recupero.