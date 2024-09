Dopo la firma con il Galatasaray Osimhen parte in ritiro con la Nigeria L'ormai ex attaccante del Napoli ha già lasciato la Turchia

Neanche il tempo degli annunci, dopo il bagno di folla allo sbarco in città, che Victor Osimhen ha già lasciato Istanbul. Il centravanti arrivato al Galatasaray in prestito dal Napoli è stato convocato dalla Nigeria e ha immediatamente salutato la Turchia per rispondere alla chiamata della sua nazionale. Come mostrato dallo stesso Osimhen sui social, in giornata il giocatore ha preso un altro volo diretto in Nigeria.